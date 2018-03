Rødovre-kaptajn vil se nødvendig desperation i skæbnekamp

Med en sejr på 2-1 over Rungsted Seier Capitals tvang Rødovre Mighty Bulls kvartfinaleserien mod de sjællandske naboer ud i syvende og afgørende kamp.

Den skæbnesvangre ishockeyduel finder sted på fredag i Rødovre, og her vil Rødovre-kaptajn Morten Andreasen se samme attitude som i tirsdagens opgør.

- På fredag skal vi spille ligesom i dag (tirsdag, red.), hvor vi spillede med masser af humør, en masse ro på, men også den desperation, der skal til, når man er én kamp væk fra at ryge ud eller at ryge i kamp syv, siger han til Rødovres hjemmeside.

- Nu er det jo "do or die" (knald eller fald, red.) for begge hold, og det har jeg prøvet nogle gange før i min karriere. Det er altid nogle vanvittigt sjove kampe at spille, siger han.

Andreasen kom selv på tavlen i tirsdagens kamp, som Rødovre var tvunget til at vinde for at holde liv i kvartfinaleserien.

Kaptajnen bragte Rødovre på 1-0 i anden periode, før Jonas Sass i tredje periode slog sejren fast.

- Vi fik heldigvis samlet os igen, som vi har gjort mange gange i sæsonen og får lavet det mål fremad, der skal til, og så er det ellers bare om at holde fast, siger Morten Andreasen.

Serien mellem Rødovre og Rungsted er den sidste af kvartfinaleduellerne, som mangler at finde en samlet vinder.

Aalborg Pirates, Esbjerg Energy og Herning Blue Fox er alle klar til semifinalerne.