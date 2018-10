Fodboldspilleren Riza Durmisi slipper efter alt at dømme billigt fra sit uheld i torsdagens Europa League-kamp for Lazio, hvor han kom galt af sted med sin ene arm.

Den danske yderforsvarer faldt uheldigt ned efter en nærkamp med en spiller fra modstanderholdet, Eintracht Frankfurt, og landede på en stiv arm.

Han blev efterfølgende skiftet ud - tilsyneladende i store smerter - og blev kørt på hospitalet.

Fredag eftermiddag meddeler han, at han snart kan være tilbage på fodboldbanen.

- Tak for alle beskederne, som betyder meget. Jeg er heldig med, at intet er brækket og vil være tilbage meget snart, skriver Durmisi på Twitter.

Den tidligere Brøndby-spiller skiftede til Lazio i sommer efter to sæsoner i spanske Betis. Han er foreløbig noteret for fem kampe for den italienske hovedstadsklub.

Lazio tabte kampen mod Frankfurt med 1-4.