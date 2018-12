River Plate efter skandaleplettet sejr: Vi er overlegne

I uger har det været den mest omtalte kamp i verden, og søndag blev den så endelig afviklet efter flere udsættelser.

River Plate endte med at vinde Copa Libertadores-trofæet, det sydamerikanske klubmesterskab.

Efter forlænget spilletid blev ærkerivalen Boca Juniors besejret med 3-1 i Madrid, som kampen var flyttet til efter skandalen op til den planlagte kamp, hvor River Plate-fans angreb modstanderens spillerbus.

Boca Juniors var på sejrskurs, men set over de 120 minutter var River Plate det bedste hold i returkampen. Den første kamp endte 2-2 på Bocas hjemmebane.

- Vi viste, at vi er overlegne. Efter at have forsøgt at forblive rolige, omkring alt der skete, viste vi, at vi er det bedste hold på banen, siger River Plate-midtbanespilleren Leonardo Ponzio.

Dario Benedetto bragte Boca Juniors foran 1-0 kort inden pausen, men Lucas Pratto bragte balance midtvejs i anden halvleg.

Så måtte der forlængelse til, og efter 109 minutter scorede indskiftede Juan Quintero. Det skete, efter en udvisning havde reduceret Boca til ti spillere.

- Vi fortjente denne titel. Det var vanskeligt, fordi Boca er et godt taktisk hold, der har stor fysisk styrke, når bolden skal vindes tilbage. Vi vidste, at vi måtte kæmpe til det sidste for at vinde, siger helten Juan Quintero.

Opgøret mellem de to Buenos Aires-klubber er kendt som en af de mest hadefulde rivaliseringer, og det var til at mærke, hvor meget der var på spil for klubberne og deres respektive fans.

Da afgørelsen faldt, var kontrasterne enorme blandt de to tilskuergrupper i den spanske hovedstad, som husede op imod 25.000 fans fra begge lejre.

For Boca Juniors-træneren Guillermo Barros Schelotto gjorde det ondt at se klubbens skuffede tilskuere.

- Jeg føler bare sorg over ikke at kunne vinde trofæet og give det til Bocas folk. Det er svært over for folk. Særligt alle dem, der har gjort så meget for at rejse helt fra Argentina, siger Guillermo Barros Schelotto.

Også Argentinas præsident, Mauricio Macri, der er erklæret Boca Juniors-fan, udtrykte følelser efter den dramatiske kamp, hvor River slog sejren fast i det sidste minut til 3-1.

- Tillykke til River og alle klubbens fans med sejren i denne historiske kamp. I Boca ved vi, at man i fodbold altid får chancen for revanche, lyder det fra præsidenten.

River Plate vandt senest trofæet i 2015 og er nu oppe på fire triumfer i turneringen, som Boca Juniors har vundet seks gange.