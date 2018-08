Rivalerne: Dybt imponerende bedrift af Niels-Kristian Iversen

SPEEDWAY - DM-FINALE: Lørdag aften sikrede Niels-Kristian Iversen sig endnu en individuel DM-titel i speedway.

Det var faktisk hans syvende titel i træk, og dermed tangerede Iversen legenden Ole Olsens bedrift fra perioden 1967-73.

Og den slags aftvinger respekt fra konkurrenterne.

- Jeg ville gerne have vippet Iversen af pinden i aften. Det skal ikke være nogen hemmelighed, men det formåede jeg desværre ikke. Han gjorde det også godt, så det er bestemt en fornem bedrift af ham, roste DM-bronzevinder Nicki Pedersen efter finaleræset.

- Når man vinder syv gange i træk, er det ikke tilfældigt. "Puk" var bedste mand, mens jeg havde svært ved at få tingene til at fungere.

Også Kenneth Bjerre fandt superlativerne frem for at beskrive Iversens præstation.

- Jeg manglede lige 10 procent. Og når man gør det, slår man ikke Iversen i Esbjerg. Så må jeg vinde over ham, når vi cykler om kap eller spiller golf, sagde Bjerre, der blev nummer fire.

- Jeg er fløjtende ligeglad med, om jeg blev toer, treer eller nummer fire. Jeg kom for at vinde DM-titlen. Det gjorde jeg ikke, men hatten af for Iversen.

Og hovedpersonen selv var naturligvis et stort smil efter bedriften.

- Det er fandme fedt. Jeg vidste jo godt, at alle de andre meget gerne ville besejre mig, men heldigvis havde jeg en rigtig god aften, så det er en fornøjelse.

- Nu må jeg jagte titel nummer otte i træk til næste år, grinte han.