En stor, glorværdig svømmekarriere med en fornem resultatliste er forbi. Mandag annoncerede Rikke Møller Pedersen sit karrierestop.

Beslutningen var svær for den 30-årige. Men efter lange overvejelser frem og tilbage kom hun frem til, at karrierestoppet var det rette valg.

- Jeg har tænkt og følt efter, og jeg kom frem til, at jeg ikke har mere at give i min egen sportslige karriere. Det er svært at føle, at jeg skal blive ved med at give mere. Jeg får følelsen af, at jeg godt kan blive utilstrækkelig.

- Jeg ved, hvad det vil sige at kæmpe for at blive verdens bedste, og den kamp har jeg kæmpet. Jeg vil gerne kunne sige farvel på toppen, siger Rikke Møller Pedersen.

I november fortalte hun i et interview med Jyllands-Posten, at hun siden OL i 2016 har døjet med skuldersmerter, og at hendes OL i 2020 derfor kunne være i fare. Men det er ikke fysikken, der har været årsagen til beslutningen.

- Nej, bestemt ikke. Overvejelserne, der førte til stoppet, begyndte, inden jeg fik at vide, at jeg havde skulderskaden, så det er ikke ud fra det, at jeg har taget beslutningen, siger Rikke Møller Pedersen.

Hun deltog ved OL i London 2012 og i Rio i 2016, hvor hun var med til at vinde bronze i 4x100 meter medley. Derudover kan hun bryste sig af en lang række medaljer ved både VM og EM på kort og lang bane.

Men det er ikke kun resultaterne, der står tilbage som karrierens højdepunkter.

- Oplevelserne fra de to OL, der både var super godt og knap så godt, er højdepunkter. Kombinationen af vilde opture som at slå verdensrekord samt nedturene, det er kontrasterne, der har gjort en fantastisk karriere for mig.

- Det at komme helt tæt på mennesker i deres op- og nedture og kæmpe sammen hver dag og finpudse. Det har været et højdepunkt at lære folk at kende på den måde, lyder det fra fynboen.

Verdensrekordholder er hun endnu. I semifinalen, der siden førte til en sølvmedalje ved VM på langbane i 2013, tilbagelagde hun 200 meter brystsvømning på 2 minutter og 19,11 sekunder. Ingen har siden slået tiden.

- Det er fantastisk og noget, jeg er stolt af, når jeg kigger tilbage på karrieren. Jeg ved, at den er "up for grabs" og bliver jagtet.

- Jeg har selv været den, der jagtede den, og jeg har set andre jagte den fra tribunen, og det er lige spændende og nervepirrende.

- Den dag, den bliver snuppet, håber jeg, at det bliver en ren svømmer, så jeg kan respektere og forstå det, der ligger bag, for det er en kæmpe præstation, siger Rikke Møller Pedersen.

Hun kommer ikke til at slippe svømningen helt. Således ønsker hun fortsat at bidrage til sporten via undervisning og igennem Vandakademiet.