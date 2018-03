Rigtig travl sportssøndag: Du kan naturligvis følge med på www.jv.dk

FART PÅ: Der er masser af sport på programmet i JV's område denne søndag - og du kan glæde dig til at følge det hele med diverse live opdateringer.

Vi begynder kl. 13.45, hvor EfB spiller 1. divisionsfodbold i Thisted, mens det kl. 15.00 går løs i Tønder, hvor TM Tønders ligamænd møder HC Midtjylland.

Og klokken 16.00 er der så for alvor lagt op til et par hæsblæsende timer i Granly Hockey Arena, hvor de forsvarende ishockeymestre fra Esbjerg Energy kan spille sig videre til en DM-semifinale med en sejr over ærkerivalerne fra SønderjyskE, der er pisket til at vinde for ikke at blive sendt på sommerferie.

Energy fører med 3-1 i kampe i serien, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Fra kl. 17.00 er der så gang i Ritzaus livedækning af sidste runde i grundspillet i superligaen i fodbold, hvor SønderjyskE nok skal forberede sig på 90 hede minutter på MCH Arena mod FC Midtjylland.

Skal du ikke selv afsted til en af ovennævnte kampe, kan du altså følge med på www.jv.dk.

Rigtig god søndag og held og lykke til de forskellige hold og deres fans.