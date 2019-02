Riddersholm vil løfte Sønderjyske til et nyt niveau

Efter et kort stop som sportschef i Vendsyssel er Glen Riddersholm tilbage i trænergerningen hos superligaklubben Sønderjyske.

Og den tidligere guldtræner fra FC Midtjylland har taget store visioner med til Haderslev-klubben.

Allerede i forårssæsonen, som Sønderjyske lørdag indleder mod Vejle, håber Riddersholm at tilføre et nyt udtryk. Han ser gerne, at mandskabet bliver mere boldbesiddende.

- Jeg kommer ikke og ændrer holdet radikalt. Men jeg har haft tid til at kigge mig selv efter i sømmene og blive inspireret på ny, og jeg har analyseret Sønderjyskes efterår baseret på data blandt andet.

- Jeg ser gerne Sønderjyske blive mere pasningsstærk, dynamisk og offensivt indstillet med større tydelighed på banens sidste tredjedel. Her kan nye folk som Marco Rojas og Danny Amankwaa bidrage, mener Riddersholm.

De seneste ti år har Sønderjyske opnået seks forskellige placeringer fra to til ti i Superligaen, og tre gange er det blevet til en plads i top-6.

Ofte har sæsonambitionen handlet om overlevelse, men Riddersholm har en plan om at føre klubben til et nyt niveau.

- Jeg er ansat på en lang kontrakt, og jeg vil arbejde på at løfte overliggeren både sportsligt og økonomisk. Ud fra økonomien, der er et vigtigt parameter, kan vi ikke bare sige, at vi skal i top-6, men det går vi efter at kunne på sigt.

- Jeg mærker en klub med stort potentiale med en drivkraft til at forbedre sig. På det punkt minder det mig om, da jeg begyndte som cheftræner i FC Midtjylland. At skulle bygge noget op og få det til at kulminere, siger han.

Inden de sidste seks runder af grundspillet ligger Sønderjyske nummer 11 med 22 point, og med seks point op til top-6-stregen bliver det svært at opnå en plads i mesterskabsspillet allerede i år.

- Med det udgangspunkt og ny træner skal meget gå vores vej. Vi skal måske hente 15-16 point ud af 18, og det er et voldsomt pres.

- Uanset hvad det ender med, skal vi ud og skrabe så mange point sammen som muligt, og vi skal have et højere pointsnit end i efteråret, slår Riddersholm fast.

Lørdagens udekamp mod Vejle begynder klokken 16.