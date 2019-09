Riddersholm så kontrol og dårlige beslutninger fra sit hold

- Vi har masser af tilløb, men vi mangler den sidste kvalitet. Vi spillere mere levende og dynamisk. Når vi kommer op til målet, mangler vi at træffe den rigtige beslutning, og det er jo fodbold. Det er svært, når man møder en organiseret modstander. Vi har forbedret os, og det er vigtigt, at vi gør det fra kamp til kamp, mente SønderjyskE-træneren.

- Vi kommer til et svært sted, hvor ikke mange er lykkedes med at få tre point. Vi er i fuld kontrol hele kampen. Defensiv kontrol. Vi holder dem fra chancer. De har skud fra vinkler, hvor vi er i kontrol. Men der er elementer med bolden, som vi skal gøre bedre, sagde han efter kampen.

For hektiske

Mens Glen Riddersholm så sit hold være i kontrol defensivt, savnede han mere koldblodighed offensivt.

- Vi er for hektiske. De står bare i deres blok, og det er vi for dumme til at udnytte. Vi forcerer tingene i stedet for at lokke dem lidt frem. Vi læser ikke spillet godt nok, sagde han.

Mads Albæk spillede i en mere fremskudt rolle end hidtil i sæsonen, og herfra observerede han, hvad SønderjyskE mangler.

- Vi mangler stadig lidt i vores boldomgang. Jeg var flyttet længere frem på banen, og specielt derfra kan man se, at vi mangler lidt i nogle beslutninger her og der, som kan straffe dem. Der er stadig lidt at arbejde med, sagde han.

Gør I nok og kan I nok offensivt?

- Nej. Pladsen er der, og mulighederne er der, men vi tager den dårlige løsning. Ham, der har bolden, skal tage en bedre beslutning. Han skal gøre nogle ting bedre. Vi er på rette vej, men vi mangler den sejr. Den kunne jeg have hjulpet med, og det er jeg ked af, at jeg ikke gjorde, sagde Mads Albæk, som brændte et straffespark i overtiden.

- Det er en forfærdelig følelse at stå med lige efter kampen, når man gerne vil hjælpe holdet. For mig er det rigtig irriterende. Jeg er ked af det på holdets vegne.