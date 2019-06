Riddersholm roser holdets nye profil efter travl opstartsuge

SønderjyskE: De har lagt hårdt ud i SønderjyskE.

For en uge siden mødte spillerne igen på job efter sommerferien, og på seks dage er de blevet testet og har spillet kampe på Als, i Malmø og i Kolding.

Søndag var første fridag i opstarten frem mod den kommende sæson. Cheftræner Glen Riddersholm har en god fornemmelse, selvom opstarten har været anderledes og atypisk med træningskamp hver anden dag.

- Vi har spillet tre kampe i den første uge for at give mulighed for, at hele truppen, også de unge, har kunnet mærke tingene og forstå spillestilen. Vi har mødt modstandere af forskellige kvalitet, og det har været godt for os. Vi har et godt grundlag at arbejde videre ud fra. Der har virkelig været knald på, fortæller Riddersholm.