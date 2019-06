Riddersholm om træningskamp mod OB: - Det bliver en sjov test

- Mads Hansen, vores unge U19-spiller som startede inde i vores sidste kamp mod Kolding, har desværre forstuvet anklen, men ellers tager vi den resterende del af truppen med til kamp. Det eneste, der er sikkert i morgen, er, at vores målmand Nikola Mikoviets står hele kampen. Ellers bliver det to blandede hold i første og anden halvleg med forskellig fokus på relationer, siger han.

SønderjyskE: Superliga sæsonen rykker tættere og tættere på, og første runde bliver sparket i gang om lidt over to uger. SønderjyskE går altså så småt ind i de sidste forberedelser inden den nye sæson. Det gør holdet med en træningskamp mod OB.

Første træningskamp mod superligamandskab

Udover at teste spillerne af i forskellige konstruktioner, så vil SønderjyskE-træneren gerne se, at ugens træninger smitter af på kampen.

- Vi arbejder meget med vores defensiv struktur, vores kompakthed og forskellige preslinjer. Det har set rigtigt fint ud i denne uge til træning, så det bliver noget af det største fokuspunkt i kampen mod OB. Det er er vigtigere end selve resultatet. Det er vigtigt, at vi kan få noget overførelsesværdi fra træningsbanen og det defensive tema, vi har kørt, over i kampen, siger Glen Riddersholm.

I sidste uge tabte SønderjyskE 2-1 til Malmö og fik så en sejr på 2-0 over Kolding. Kampen fredag bliver altså den første træningskamp mod et superligamandskab.

- OB blev nummer fem i sidste sæson og var tæt på at snuppe bronzen, så det bliver en sjov test af os som hold. Hvis vi skal udvikle os og se nogle fremskridt i forhold til den forgangne sæson, så får vi jo i morgen, uden at man skal lægge for meget i resultatet af en træningskamp, nogle fine svar, som vi kan arbejde videre ud fra i den resterende opstart inden turneringen går i gang, siger træneren.