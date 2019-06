Riddersholm om sin nye forsvarer: - Han har bevist sig på øverste niveau

SønderjyskE's nye midterforsvarer, Patrick Banggaard, og cheftræner Glen Riddersholm vandt guld sammen i FC Midtjylland. Riddersholm ser frem til at have Banggaard i sin trup igen.

SønderjyskE: De kender hinanden udmærket, Glen Riddersholm og Patrick Banggaard, efter de arbejdede sammen et par år i FC Midtjylland. Her var de begge med til at vinde mesterskabet i 2015. Nu genforenes de i SønderjyskE, hvor Riddersholm håber, at nytilføjelsen i truppen kan være med til at tilføre noget vindermentalitet og erfaring fra at spille i toppen.

- Det er en spiller, der har bevist sig på øverste niveau. Han har været med til at vinde DM-guld i Midtjylland, han har været i udlandet. Han er stadig ung. Han er rolig og tager ansvar. Jeg håber, han kan være med til at give noget af den mentalitetsændring, som vi vil forsøge at indføre gradvist.

Patrick Banggaard, der de seneste to år har været omkring både Tyskland, Holland og Cypern, kan nu formentlig se frem til at få lidt mere ro på, efter han har skrevet under på en fireårig kontrakt. SønderjyskE's cheftræner mener, at Banggaard har håndteret den rodløse tilværelse godt.

- Han har lidt været offer for, at der har været nogle trænerskift, som der ofte er i moderne fodbold. Han har været med til at spille nedrykningskampe for Roda, hvor han spillede hver eneste kamp. Det har han lært meget af. Han har været i Cypern, hvor man skal kunne håndtere mange forskellige udfordringer, tror jeg roligt, man kan sige. Det er en modnet, ung mand, der kommer hjem. Men som stadig har et stort udviklingspotentiale, siger Glen Riddersholm.