Riddersholm inden sidste test: - Stadig masser af arbejde foran os

SønderjyskE: Så er det snart ved at være sidste udkald for SønderjyskE inden den nye sæson. Lørdag spiller holdet den sidste træningskamp, hvor modstanderen er SC Weiche Flensburg fra Regionalliga Nord, der spiller i Tysklands tredjebedste række.

- Vi har arbejdet hårdt fysisk, og vi har arbejdet med nogle små justeringer i vores spillestil, og jeg synes også, at vi kan se et mere stabilt udtryk, hvor vi hænger bedre sammen kollektivt. Det er, noget der er vigtigt, vi får med over os i superligaen, siger Glen Riddersholm.

SønderjyskE-træneren mener, at holdet har haft en god forberedelse inden den kommende sæsonstart, men understreger også, at fodbold er et komplekst spil, hvor der hele tiden er, ting der kan forbedres, og at der ikke er tid nok til at gå i dybden med alt i sommerpausen.

- Vi skal udvikle os løbende i den kommende sæson. Der ligger masser af arbejde foran os, for at udvikle os til det niveau, som jeg går efter, at vi skal op på, siger han