Riddersholm før AGF-møde: Har intet udestående med nogen

Glen Riddersholm står fredag over for AGF for første gang, siden han blev fyret af klubben.

I slutningen af september 2017 fyrede AGF cheftræner Glen Riddersholm.

Fredag aften klokken 19.00 står den nuværende Sønderjyske-træner for første gang over for aarhusianerne siden fyringen.

Men Riddersholm hungrer ikke efter hævn mod sin tidligere arbejdsgiver, understreger han over for B.T.

- Jeg havde en god tid i klubben. Her blev jeg af forskellige omstændigheder opsagt. Det er en del af præmissen i professionel fodbold, og jeg er for længst kommet videre.

- Jeg har ikke noget udestående med nogen og hilser på de folk, jeg tidligere har arbejdet sammen med i klubben, siger Riddersholm til avisen.

Da Glen Riddersholm blev fyret AGF, havde holdet netop vundet 5-1 ude over Helsingør.

- Jeg forstår udmærket, at offentligheden fokuserer ekstra meget på min person inden denne kamp. Men lad mig én gang for alle slå fast, at jeg ikke er hævngerrig, siger han.

Efter en kort periode som sportsdirektør i Vendsyssel, blev Riddersholm i december 2018 udnævnt som ny cheftræner for Sønderjyske.

I debuten for Haderslev-klubben tabte Sønderjyske 0-2 til Vejle. Dermed har klubben fortsat sit første point til gode under Glen Riddersholm.