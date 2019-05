Riddersholm efter uafgjort mod Randers: - Vi skal lukke kampen til 2-0 og 3-0

Endnu en gang kunne SønderjyskE's cheftræner ærgre sig over brændte chancer efter pointdelingen mod Randers. Glen Riddersholm udpeger Randers til favorit inden kamp to.

SønderjyskE: Det burde have været en SønderjyskE-sejr. Det var Glen Riddersholms klare holdning efter 1-1 mellem SønderjyskE og Randers.

- Det kan der ikke være to meninger om, men sådan er fodbold. Vi leverer en god spillemæssig præstation i dag, vi hænger sammen defensivt, er farlige, kreerer chancer. Vi skal lukke kampen til 2-0 og 3-0, sagde SønderjyskE-træneren efter kampen.

Det gjorde SønderjyskE ikke, og så udlignede Randers med ti minutter tilbage.

- Så er der én gang, hvor vi misser en markering urutineret i feltet.

- Der var ikke mange afslutninger på os. Det er hovedet på sømmet, hvis vi skal være selvkritiske. Det er ikke svært at finde de positive ting i den her kamp. Det negative er, at vi må erkende, at vi mangler effektivitet og dygtighed. Det handler om kvalitet foran mål.

Det er ikke første gang, SønderjyskE-træneren efter en kamp beklager sig over for mange spildte muligheder efter en kamp.

- Spillerne skal lære at være kyniske og effektive. Det er egentlig ærligt talt trættende, at jeg står og gentager mig selv. Det er frustrerende.