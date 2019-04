Riddersholm efter storsejr: - Nu går vi efter Europa

Glen Riddersholm var for anspændt efter sejren over Vejle til at kunne mærke forløsningen. Men den kommer nok mandag morgen, mener han. Og så er der fokus på Europa.

SønderjyskE: Pludselig er SønderjyskE's virkelighed en helt anden. For første gang siden Glen Riddersholm overtog holdet, skal han og hans spillere ikke fokusere på at undgå nedrykning. Men forløsningen meldte sig ikke umiddelbart 4-1-sejren over Vejle. - Lige nu er der så meget adrenalin i kroppen. Når jeg vågner i morgen, kan jeg nok mærke forløsningen, sagde han efter kampen. - Jeg har skullet forberede mig på at kigge frem mod nedrykningskampe, men nu har vi ikke noget at tabe. Sejren betyder, at SønderjyskE nu skal møde Randers i de første "Europa Playoff-kampe". - Nu går vi efter Europa. Alt andet ville være håbløst, sagde SønderjyskE-træneren.

Tak til AGF Samtidig kan Glen Riddersholm begynde at forberede sig selv og holdet på endnu en sæson i superligaen. - Jeg er rigtig glad. Vi har stået så meget igennem i foråret, og nu kan vi kigge fremad mod en ny sæson. - Vi har haft svært ved at fokusere på udvikling i de her kampe, hvor der har været meget på spil, sagde han. Ligesom i Horsens forsøgte Riddersholm en 3-5-2-formation, som mildt sagt ikke virkede. - Man kan sige, at den formation var "really good on paper, but shit on grass", sagde Riddersholm. Altså rigtig god på papiret, men uduelig på banen. SønderjyskE kunne ikke selv afgøre tingene i sidste runde, og Riddersholm var taknemmelig for hjælpen fra sin gamle klub, AGF, som slog AC Horsens 3-1. - Jeg vil sende en kæmpe tak til AGF. Jeg er glad for, at de kunne hjælpe os, når vi ikke selv har kunnet klare det.