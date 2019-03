Riddersholm efter sejr: - Den dårligste præstation i spillet med bolden

Glen Riddersholm havde stor ros til sin ene assistenttræner efter sejren over Randers. Johan Absalonsen mente, at holdet viste god fight i duellerne.

- Vi skal have flere aspekter ind i vores spil. Vi skal kunne andet end at være dygtige på standarder.

Det betyder ikke, at SønderjyskE er på vej til igen at være et hold, der spiller med lange bolde. Holdet skal kunne have bolden meget og også kunne spille direkte, men på baner som den på Sydbank Park er det bare ikke muligt at spille ret poleret i øjeblikket.

- Det er vores dårligste præstation i spillet med bolden. Omvendt spiller vi mere direkte og kreerer en hel del mulighed på den måde. Og så er vi stærke på standardsituationer. Kæmpe cadeau til Niels Lodberg for virkelig at have arbejdet til bunds med det, sagde Riddersholm efter kampen.

SønderjyskE: 3-0-sejren over Randers kom ikke på baggrund af poleret fodbold. SønderjyskE-træner Glen Riddersholm mente endda, at SønderjyskE's spil med bolden var dårligere end i forårets tre første kampe.

Duellerne skal vindes

Glen Riddersholm ønskede at se sine spillere være stærkere i duellerne, og han var glad for at se, at spillerne kæmpede for holdet og for hinanden.

- I dag synes jeg, at vi for første for alvor i alle aspekter viser, at vi er et hold, der kæmper for overlevelse, sagde han.

Johan Absalonsen, der scorede til 2-0, forklarede efter kampen, at spillerne erkendte, at de ikke kunne vinde ved at kun at fokusere på at spille pænt.

- Vi er også nødt til at fighte. Vi har i opstarten haft fokus på at have bolden, og det er vi også blevet gode til. Men basen for at vinde er stadig, at man vinder størstedelen af duellerne. Jeg tror, det er første gang, vi gør det i dag. Og så kan man begynde at spille god fodbold derfra, lød det fra målscoreren, der var godt tilfreds med sin egen præstation.

- Den gamle krop skulle lige i gang efter et års ferie i Australien, jokede han.

- Jeg har haft en god følelse hele opstarten, og jeg har ikke været skadet. Men jeg har selvfølgelig ikke samme udholdenhed, som jeg havde for fem år siden. Jeg er nødt til at økonomisere med kræfterne og spille lidt mere klogt.