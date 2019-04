- Det er en sort søndag. Det første og andet mål gjorde, at vi mistede konceptet, og nogle begyndte at spille individuelt. Det er den disciplin og kollektivitet, vi har vist i de foregående kampe, som vi mistede, sagde SønderjyskE-træneren.

- Selvom jeg ofte kan finde positive ting, så er det svært i dag. Det var en miserabel præstation. Det kunne vi ikke være bekendt. Jeg havde håbet på, at vi kunne stå kompakt mod Vejle og lukrere på, at de skulle frem og angribe, sagde Riddersholm efter kampen.

SønderjyskE: Glen Riddersholm er en træner, som efter SønderjyskE's kampe ynder at påpege lyspunkterne i sit holds præstation. Men efter 1-4-nederlaget til Vejle havde han ikke nogen plusser at præsentere. Ganske enkelt fordi han ikke kunne få øje på dem.

For styret af følelser

Flere af SønderjyskE-spillerne påpegede efter kampen, at den gameplan, der blev lagt, ikke blev fulgt. Hvorfor det ikke skete, skal holdet forsøge at opklare.

- Vi har snakket om en meget simpel gameplan, sagde Riddersholm, som mente, at hans spillere lader sig forstyrre af ting, der ikke skal have fokus.

- Vi skal være bedre til at fokusere på de rigtige ting. Nogle er for styret af følelser. Der er for store udsving på holdet og hos de enkelte spillere.