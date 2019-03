Riddersholm: - Vi havde ikke regnet med et let cruise

SønderjyskE-træner Glen Riddersholm var ikke tilfreds med sit holds offensive præstation, men til gengæld roste han spillerne for at kæmpe et point hjem.

SønderjyskE: Glen Riddersholm og hans spillere kunne have overhalet Horsens med en sejr søndag, men måtte nøjes med et enkelt point. Og det var SønderjyskE-træneren efter kampen godt tilfreds med.

- Jeg har det godt med et point, hvis man tager helheden og kampens omstændigheder i betragtning. Der er stadig 15 point at spille om, og det er en meget jævnbyrdig pulje. Vi havde ikke regnet med et let cruise. Nogle kalder os favoritter, men det er ikke os selv. Vi er realistiske, sagde han efter kampen.

SønderjyskE skabte få chancer mod AC Horsens i et opgør, hvor spillet aldrig kom til at fungere.

- Vi efterlader nogle procenter offensivt. Mart (Lieder, red.) rammer træværket, som ikke har været en god ven for os i det her forår. Vi går for tidligt i afslutningsspil, og så bliver der mangel på kvalitet. Når vi får lavet et par gode indlæg, får vi ikke fulgt op. Sådan er det nogle gange, sagde SønderjyskE-træneren.

- Det bliver en ujævn kamp af flere årsager. Stort set hver gang vi ikke clearer ordentligt, bliver det til et indkast, som for Horsens svarer til et hjørnespark. Når man hele tiden skal stå imod det, så er det svært at finde en rytme. Skal vi skabe sprudlende og seværdig fodbold, så skal vi ikke stresse og forcere. Og det gjorde vi i den grad.