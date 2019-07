Riddersholm: Vi er kommet et stort skridt videre

Onsdag satte SønderjyskE punktum for klubbens træningslejr i Tyskland, da det blev 1-1 i en træningskamp mod stærke Standard Liege fra Belgien.

SØNDERJYSKE: Nu ved man jo aldrig, hvordan det kommer til at gå, når SønderjyskE om halvanden tager hul på en ny sæson i superligaen.

Én ting ved vi dog med sikkerhed: Cheftræner Glen Riddersholm er positiv, og optimismen fik et ekstra hak opad, da det onsdag blev 1-1 (0-0) i en træningskamp mod belgiske Standard Liege.

- Vi har helt sikkert flyttet os. Der er en rigtig god konkurrence om pladserne, men jeg er nu allerede ved at være rimelig sikker på startopstillingen til den første kamp. Vi har en trup med masser af kvalitet, mener Riddersholm.

Det lignede sejr til SønderjyskE over Standard Liege, da Peter Christiansen scorede til 1-0 i kampens overtid. Den rapfodede opsnappede en løs bold og satte med den største selvfølgelighed bolden i kassen.

- Det var en rigtig fin scoring, så ros til Peter for den aktion. Også ros til Sebastian Mielitz i målet. Han var usvigelig sikker, og han dirigerede godt med bagkæden. Desuden løste Alexander Bah også sin opgave som højre back super fint, roste Riddersholm.

SønderjyskE måtte dog se Standard Liege, der tilhører toppen af belgisk fodbold, udligne til allersidst.

- De fik et tvivlsomt frispark, men den slags tager vi med. Det var ikke den eneste underlige kendelse i den kamp, mente SønderjyskE-træneren.

- Men det har været fire fremragende i Tyskland med to daglige træninger. Vi er blevet meget klogere, og så glæder jeg mig naturligvis også over, at vi kommer hjem uden skader.

Søndag den 14. juli kl. 12.00 indleder SønderjyskE den nye superligasæson med en hjemmekamp mod Randers FC. Sidste afpudsning bliver lørdagens træningskamp i Haderslev mod tyske SC Weiche Flensburg fra Regionalliga Nord, der er Tysklands tredjebedste fodboldrække.