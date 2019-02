Riddersholm: - Vi er et hold, der er ramt

Glen Riddersholm mener, det er helt fortjent, at SønderjyskE står midt i en overlevelseskamp, for holdet har ikke været bedre. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

SønderjyskE-træner Glen Riddersholm erkender, at hans hold lider hårdt efter en lang række af dårlige resultater. Han er dog ikke bange for, at spillerne mister troen på det, holdet har gang i.

SønderjyskE: Selvom SønderjyskE tabte 0-3 i Aalborg, mener træner Glen Riddersholm, at hans hold gjorde flere ting rigtigt i løbet af kampen. - Vi gør mange ting rigtigt, indtil vi får et tvivlsomt straffespark imod os. Man kan se, at vi har arbejdet på at skabe flere chancer og være mere direkte. Vi har kampen igennem ret mange afslutninger. - Men vi er også et hold, der er ramt. Vi har ikke vundet i otte kampe. Nu har vi ikke scoret mere end to mål, tror jeg, i de otte kampe. Det kan man også se. Vi konverterer ikke nogen af de ret gode muligheder, vi har. - Det så ud, som om straffesparket til AaB efter 25 minutter ændrede kampbilledet. Indtil da havde I godt fat i spillet. - Det er et udtryk for, at vi lige nu er et hold, der lider rigtig hårdt. Vi føler, at vi skulle være foran, og så får man et straffespark imod sig, som ikke er der. Så det kræver rigtig meget overskud at håndtere. Men det skal vi kunne. Det er også en erfaring, jeg får mig. - Er I ikke stærke nok mentalt? - Jo, ellers kunne vi ikke vende tilbage i kampen og løbende producere muligheder. Men når man er ramt på selvtilliden, så er det måske svært at fastholde dominans og kvalitet i spillet.

- Vi skal nok få knækket koden - Hvad gør du for at sikre, at spillerne stadig har tro på tingene? - Det er jeg ikke så bekymret for. Jeg er fuld af tro på, at vi nok skal få knækket koden og få scoret mål. Vi er nødt til at være ærlige. Vi kan ikke gå og pakke det ind og sige, at vi har nogle super gode værdier. Vi står i en overlevelseskamp. Indledningen på foråret tydeliggør, at det er der, hvor vi er. Det har vi fortjent, for vi er ikke dygtigere og bedre. Det er det, vi alle skal arbejde hårdt på at komme ud af. - I har hverken scoret eller fået point i foråret. Er der nogle ting, du ville have gjort anderledes, hvis du kunne gøre det om? - Nej.