Riddersholm: - Trænerskifte i Midtjylland er en ulempe for os

Den forgangne uge har budt på en markant ændring i FC Midtjylland. Glen Riddersholm forventer ikke, at uroen bliver en fordel for hans hold.

SønderjyskE: Glen Riddersholm er i tvivl om, hvad han skal forvente, når han søndag eftermiddag sender sit hold på banen mod FC Midtjylland.

I mandags sagde Midtjyllands træner op, og Brian Priske har overtaget trænerjobbet foreløbigt.

Og selvom uro og udskiftning hos modstanderen måske kunne lyde som noget, en kommende modstander hilser velkomment, så mener SønderjyskE-træner Glen Riddersholm ikke, at det er en fordel.

- Det er en udpræget ulempe, det der skete i mandags. Midtjylland var i forvejen rigtig svær at kortlægge rent offensivt, fordi det ikke var så systemisk og struktureret. Defensiven er vældig dygtigt organiseret, men offensiven har haltet, og de har scoret 50 procent af deres mål på standardsituationer, siger han.

- Det her med at man nu har et trænerskifte, gør det endnu mere kompliceret. For nu er alt i spil, og det har man også kunnet høre på tonerne derfra. Sker der noget med formationen, er der andre spillere i spil?

Glen Riddersholm mener dog, at han og SønderjyskE kan forvente at møde et aggressivt midtjysk hold.

- Vi ved måske, at der kommer noget af det her meget hårde, aggressive pres. Man har hørt, at de vil tilbage til det udtryk med enorm fysik, pres og mange højintense løb. Det skal vi være i stand til at stå imod. Det vil presse os, som det presser de fleste hold i den danske superliga, fordi de samtidig har enorm individuel kvalitet. Vi skal spille klogt og veldisponeret, så vi får tingene til at foregå på vores præmisser, siger SønderjyskE-træneren.