Riddersholm: - Randers er ikke svær at afkode, men svær at nedbryde

SønderjyskE: For første gang i 2019 går SønderjyskE ikke ind til en kamp med det altoverskyggende mål at overleve i superligaen.

Søndag venter Randers i en kamp, hvor der potentielt er en europæisk plads på spil et sted ude i horisonten.

SønderjyskE er uden Niki Zimling og Eggert Jonsson, og midtbanen så ud fra fredagens træning til at komme til at bestå af boldstærke folk som Victor Mpindi, Christian "Greko" Jakobsen og Marco Rojas.

Glen Riddersholm understreger, at der ikke skal eksperimenteres, bare fordi SønderjyskE er reddet.

- Vi begynder ikke at eksperimentere. Det kan godt være, at vi bringer en spiller på en plads, han ikke er vant til, men det er for, at jeg får så mange svar som muligt. Men også fordi det er de spillere, der kan håndtere den udfordring, siger han.

Det tyder på, at Riddersholm hentyder til Alexander Bah, som fredag spillede højre back i træningen.