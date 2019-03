SønderjyskE: Det er en stor mundfuld sådan at ændre spillestilen på et hold. Og SønderjyskE-træner Glen Riddersholm har nu måttet erkende, at det ikke kan gå helt lige så hurtigt, som han havde håbet. Det har betingelser, som ingen fodboldtræner kan kontrollere, forhindret.

Nyindkøbene

Danny Amankwaa og Marco Rojas blev inden sæsonen føjet til truppen. Ingen af dem er startet inde i de to seneste kampe. Begge gjorde ellers indledningsvist et godt indtryk på Glen Riddersholm.

- Danny og Marco var foretrukne på mange parametre. Havde de fortsat den form, så havde de spillet, det er der slet ingen tvivl om, siger SønderjyskE-træneren.

- Men det gælder for begge, at de har siddet udenfor i ret lang tid af forskellige årsager, inden de kom hertil. De bragede igennem i starten, og så ramte de et normalt leje. De har skulle flytte hertil og tilpasse sig. En ny klub med nye mennesker. I starten vil man vise en masse, og så begynder trætheden at sætte lidt ind. Så lige nu er de lidt nede at dykke, uden at man skal skrige det op til, at de mangler form. Jeg kan se i den daglige træning, at de er på rette vej Det er vigtigt.