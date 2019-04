Ribe-Esbjergs styrmand med Kolding-fortid: KIF skal blive i ligaen

- Det har jeg det selvfølgelig ikke godt med, hvis det skulle blive sådan. Helst af alt håber jeg, vi vinder kampen, og Kolding vinder mod Lemvig, så de klarer sig. Selvfølgelig håber jeg, at KIF klarer sig, og en håndboldby som Kolding skal have et hold i ligaen, siger Lukas Karlsson.

- Så mister man spændingen, som man skal have, når man spiller kampe. Det kræver noget mentalt arbejde at komme op i niveau, forklarer Karlsson.

I onsdags sad skuffelsen over et misset slutspil nok i hans og holdkammeraternes kroppe, da Ribe-Esbjerg tabte i Nordsjælland. Ligaeksistensen var sikret.

- Min far kommer også på besøg for at se min sidste kamp, så der er mange ting, der bliver lidt specielt, siger Karlsson om kampen i Koldinghallen, hvor han har spillet om danske mesterskaber og store Champions League-kampe.

Familien kommer til Kolding

Den svenske playmaker indrømmer gerne, at lørdagens kamp er noget særligt.

- Jeg skal ikke tænke på det, men forsøge at spille kampen som alle andre. Men det er selvfølgelig specielt at spille i Kolding i den situation, Kolding er i, siger Karlsson, der havde luret, at KIF kunne få en svær sæson.

- Man så jo allerede inden sæsonen, at det var en rimelig tynd trup. Man snakkede om, at hvis de ikke fik skader, kunne det gå fint, men hvis der kom skader, ville de blive presset. Så har de fået nogen skader og problemer med at træne, og så kan det gå hurtigt den forkerte vej. I Ribe-Esbjerg så vi også, at når man får en dårlig start, kan alting ske, siger han.

- Jeg synes, Kolding er for gode til at rykke ned, og jeg tror helt sikkert, de klarer sig.

Selv ser Karlsson frem til, at sæsonen er overstået. I næste sæson skal han være spillende assistenttræner for Bækkelaget i Norge, hvor han bosætter sig med familien.

- Håndboldmæssigt vil jeg bare gerne være færdig, for det har på en måde været en lang sæson, og nu har vi klaret os i sikkerhed. Derudover synes jeg altid, det er dejligt at komme til Kolding og spille, så på den måde er det fint. Så bliver det en lidt sjovere kamp, siger Karlsson, der foruden sin fars opbakning også får støtte fra sønnen Oskar samt hustruen Ida Bjørndalen Karlsson, der venter tvillinger.

Mon ikke, der også skulle være en del KIF-fans, der kan slå hænderne sammen for Lukas Karlsson og så ellers håbe på, at han lider et af sine sjældne nederlag efter en klar overvægt af sejre i Koldinghallen.