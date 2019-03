Ribe-Esbjergs dårligste kamp i denne sæson - se alle billederne

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er rimelig tom for ord lige nu.

Ribe-Esbjergs Gunner Steinn Jónsson var mega skuffet over sig selv og sine holdkammerater efter lussingen på 33-19 onsdag aften hjemme mod Skjern.

- Vi spillede som en ulykke. Det var vores dårligste kamp i denne sæson. Det mener helt klart, mente islændingen.

Og det er jo rimelig dårlig timing, når der var mere end 3000 tilskuere i hallen.

- Jeg er ked af, at vi leverer sådan en præstation. Jeg havde egentlig en meget god følelse op til kampen, men vi må erkende, at vi slet ikke kunne være med. Længere er den ikke. Vi formåede jo på ingen måde at gøre det spændende.

- Nu må vi have snakket det her igennem, og så må vi arbejde videre. Vi skal være klar til den næste kamp mod GOG.

Cheftræner Lars Walther hang også med mulen efter det store nederlag, men han stod nu ikke og råbte og skreg i omklædningsrummet efter kampen.

- Alle ved jo godt, at det var en rigtig skidt præstation. Spillerne er ekstremt skuffede lige nu.

- Men generelt har vi jo gjort det godt i de seneste mange kampe. Det skal vi holde fast i. Skjern er et klassemandskab, men jeg synes ikke, at vi gjorde det særlig svært for dem. Vi lykkedes ikke med ret meget, og så har jeg da vist endda udtryk mig ret så diplomatisk, mente Lars Walther.

Ribe-Esbjerg HH kan torsdag aften blive ekspederet ud af top otte, hvis SønderjyskE får point i deres hjemmekamp mod BSV.

Derudover er der en runde tilbage af grundspillet. Kampene spilles lørdag den 6. april. Ribe-Esbjerg spiller ude mod GOG, mens SønderjyskE spiller udekamp mod TTH Holstebro.

- Vi kan nu det endnu, og selvom det gik helt skævt mod Skjern, tror vi stadig på os selv. Det skal vi simpelthen gøre, sagde Lars Walther.