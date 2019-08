Ribe-Esbjerg-træner efter premieresejr: Tim Winkler reddede os

Ribe-Esbjerg: Det var ikke kønt eller prangende, men det var nok, da Ribe-Esbjerg fredag aften indledte sæsonen i mændenes håndboldliga med en sejr på 26-23 på udebane over Lemvig-Thyborøn.

Nøglesekvensen i kampen kom fire minutter før tid, da hjemmeholdet førte 23-21 og havde muligheden for at øge føringen med en scoring i et tomt mål. Det forhindrede Ribe-Esbjerg-målmand Tim Winkler med en ekstraordinær redning, da han kom kurende gennem målfeltet. Han kurede så videre ind i stolpen og måtte hjælpes fra banen, men træner Lars Walther fortæller dagen derpå, at skaden slet ikke er så slem, som den så ud til at være.

- Tim fik et trælår, da han rammer stolpen, værre er det ikke. Vi frygtede det værste, da han blev liggende, men så galt gik det heldigvis ikke, fortæller Lars Walther, der er helt med på at gøre Winklers redning afgørende for udfaldet.

- Det var en meget vigtig redning på et meget vigtigt tidspunkt, for da var vi i problemer, erkender Lars Walther, der altså kunne se sit hold lave kampens fem sidste mål og hente en meget vigtig sejr.

- Jeg er enig i, at vi nok havde tabt sådan en kamp i sidste sæson, men nu går vi ikke i panik, som vi havde tendens til før. Vi bevarer roen, vi holder os til planen. Vi spillede bestemt ikke nogen stor kamp, men det er Lemvig-Thyborøns fortjeneste, de spillede en virkelig god kamp i forsvaret, mener Lars Walther.