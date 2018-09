Lars Walther savner at se sit hold spille mere frit, efter at det torsdag blev til det tredje nederlag i træk.

Efter en sejr i sæsonens første kamp er det blevet til tre nederlag i træk for håndboldklubben Ribe-Esbjerg i Herre Håndbold Ligaen.

Torsdag aften var det Aalborg Håndbold, der med en overbevisende 30-24-sejr forværrede vestjydernes sæsonstart, der dermed kun har kastet to point af sig efter fire kampe.

Ifølge cheftræner Lars Walther spiller holdet for stift.

- Vi skal spille mere frit. Der skal noget vildskab ind i spillet, og så skal man også være fræk nok til at angribe med 100 procent i de frie rum, og det synes jeg ikke, at vi er, siger han.

Ribe-Esbjerg-truppen har forandret sig meget, siden sidste kamp blev spillet i 2017/2018-sæsonen.

11 nye spillere er kommet ind, og det har ifølge Lars Walther også været med til at vanskeliggøre sæsonoptakten.

- Holdet er slet ikke spillet sammen endnu. Der kommer mange bump på vejen de næste par måneder, og det må vi bare acceptere, fordi det tager ekstremt lang tid.

- Der er mange ting, vi slet ikke har nået at træne endnu. Der er simpelthen ikke tid til det. Vi kan ikke sætte to på banen, der er vant til at spille ved siden af hinanden, siger cheftræneren.

Vestjydernes målsætning for sæsonen er at ende i top-6. Det vurderer Lars Walther stadig er muligt på trods af det dårlige sæsonstart.

- Det er jeg slet ikke i tvivl om, siger han.

Ribe-Esbjerg får mulighed for at få en smule genoprejsning, når de 24. september møder Lemvig i klubbens næste kamp i Herre Håndbold Ligaen.