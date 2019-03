Der var aldrig bare en snert af spænding om udfaldet, da Skjern Håndbold onsdag aften vandt en storsejr på 33-19 over et meget tamt Ribe-Esbjerg-hold, der blev fuldstændig afmonteret. På trods af den utrolig blege indsats har holdet fortsat en chance for at komme med i slutspillet.