Ribe-Esbjerg: Med sejren over Lemvig-Thyborøn i lørdags sikrede Ribe-Esbjerg sig med al sandsynlighed en ny sæson i ligaen allerede i holdets første nedrykningskamp i gruppespillet ved at komme på fire point.

Blot 325 fremmødte tilskuere i Ribe Fritidscenter var et klart signal om, at dette gruppespil har uendelig lav status sammenlignet med slutspillet. Da først Ribe-Esbjerg løsnede op efter en halvskidt første halvleg, viste de vestjyske spillere klassen og vandt 30-26 efter en anden halvleg, hvor niveauforskellen var større, end cifrene antyder.

Onsdag aften kan Ribe-Esbjerg endegyldigt gøre arbejdet færdigt, når holdet tager til Hillerød. Ikke for at købe morgenbrød, som Shubidua sang, men for at udføre et stykke rugbrødsarbejde i udekampen mod Nordsjælland i Frederiksborgcentret.

Nordsjællænderne indledte gruppespillet med en udesejr over bundproppen KIF Kolding, og med det ene point, holdet havde med over fra grundspillet, er det på tre point. I lørdags tabte Nordsjælland 22-29 ude mod Mors-Thy, der har seks point og er sikker på at undgå sidstepladsen.