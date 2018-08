Ribe-Esbjerg lukker træningsturnering med en sikker sejr

HÅNDBOLD: Mændene fra Ribe-Esbjerg HH har brugt weekenden på at spille med i en træningsturnering i Serbien.

Og det kastede to sejre og et enkelt nederlag af sig. Dermed fik Ribe-Esbjerg rettet lidt op på tingene efter det forsmædelige nederlag på hele 36-25 i 1/8-finalen i pokalturneringen hjemme mod TTH Holstebro.

Ribe-Esbjerg indledte turneringen i Serbien med at storsejre 30-19 over Partizan Beograd, mens det derefter blev til et nederlag på 31-28 til RK Celje. Søndag eftermiddag vandt cheftræner Lars Walther & Co. så 27-20 over Gorenje Velenje.

Ribe-Esbjerg indleder ligaen på lørdag men en udekamp mod Mors-Thy.