Ribe-Esbjerg: 81 mål har venstre fløjen Lasse Uth i denne sæson bidraget med i Nordsjælland Håndbold. Fra næste sæson er det Ribe-Esbjerg, som får glæde af Uths kvaliteter. Det oplyser Ribe-Esbjerg i en pressemeddelelse.

Klubben har indgået en toårig aftale med 28-årige Lasse Uth, der i denne sæson har været en af de mest træfsikre spillere i ligaen. Han har scoret på 77 procent af sine skud. Desuden giver han fleksibilitet i forsvaret.

- Lasse er en meget træfsikker fløj. Han har de sidste sæsoner været mellem de bedste venstrefløje i ligaen med en rigtig flot eksekveringsprocent på sine afslutninger. Derudover kan han noget særligt, som adskiller ham fra de fleste fløjspillere. Han kan dække back. Det betyder, at holdet kan spare en forsvars-angrebsudskiftning, når han er på banen. Vi er utrolig glade for, at Lasse starter i Ribe-Esbjerg HH til den kommende sæson, siger sportschef Sune Agerschou i pressemeddelelsen.

Lasse Uth ser potentiale i projektet i Ribe og Esbjerg.

- Jeg er glad for, at aftalen med Ribe-Esbjerg er kommet på plads, og jeg glæder mig meget til at blive en del af et spændende projekt i en klub med store ambitioner. Ribe-Esbjerg var et naturligt valg for mig, da muligheden bød sig, og jeg er sikker på, at nye omgivelser og udfordringer vil være med til, at jeg kan udvikle mig yderligere, siger Lasse Uth i pressemeddelelsen om skiftet.