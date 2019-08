Ribe-Esbjerg hentede dramatisk sejr i Lemvig: Nu ligner det endelig et hold

Ingen ramte topniveau

Lemvig Idræts- og kulturcenter viste sig fra start at være den forventede bøvlede udebane for Ribe-Esbjerg. Rammerne er intime, og selv om der ikke var udsolgt, var larmen ganske fornuftig. Alt det kan få et hjemmehold til at vokse, og det Lemvig-Thyborøn-hold, der har som et erklæret og klart mål at blive nummer 13 i ligaen, gjorde det svært for gæsterne.

Ribe-Esbjerg havde ganske vist teten i stort set hele første halvleg, men mere end en tomåls-føring blev det aldrig til - dertil var spillet med bold simpelt hen for hakkende og usammenhængende. Defensivt var det ok - offensivt var der solid plads til forbedring.

Spillerne skiftedes til at brillere og dumme sig - rytme kom der aldrig i det, og ingen skilte sig ud fra den grå masse.

Lovende var det dog at se Nicolai Nygaard i en helt anden og mere fremtrædende rolle end i sidste sæson. Han fik ganske vist kun scoret en enkelt gang før pausen, men han tog ansvar, han fordelte boldene, han lagde op til mål - han bliver en nøglespiller for dette hold. Og han ligner en spiller, der befinder sig godt i den rolle.

Men heller ikke Nicolai Nygaard kunne altså sørge for, at Ribe-Esbjerg kunne gå til pause med noget, der bare mindede om en betryggende føring. Bredden - med hele otte forskellige spillere bag de 12 mål - var langt mere imponerende end topniveauet.

Det kunne nærmest kun blive en hektisk og tæt anden halvleg.