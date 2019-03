Ribe-Esbjerg forlænger med stregspiller: - Han ligner en MMA-fighter

- Vi har en god kemi. Jeg føler, at jeg har det godt i klubben, og synes, at jeg kan bidrage med en masse ting, så det er godt match, siger han.

- Jeg er glad for klubben, og de ville også beholde mig, så vi var ret enige om, at jeg skulle blive. Vi skal videre med projektet og se, hvad vi kan gøre i næste sæson, siger Miha Zvizej.

Store forventninger til næste sæson

Indtil videre har det været en sæson med op- og nedture for Ribe-Esbjerg. I øjeblikket kæmper holdet om at tage ottendepladsen i ligaen og kvalificere sig til slutspillet. Hvad fremtidens forventninger er, vil stregspilleren dog ikke gå alt for meget i dybden med.

- Jeg har store forventninger til næste sæson, men jeg vil ikke udtale mig for meget, for jeg synes, vi skal passe på med at sige for meget til medierne. Men i hvert fald, at vi er oppe i slutspillet, siger Miha Zvizej.

Han lægger i stedet vægt på, at holdet lige nu skal fokusere og tage en kamp ad gangen. Miha Zvizej påpeger også, at Ribe-Esbjerg har mange vigtige kampe tilbage - den næste på mandag mod Nordsjælland, der i øjeblikket ligger to point under Ribe-Esbjerg.

Spørger man derimod sportschefen om forventningerne til det fortsatte samarbejde, er svaret:

- Jeg håber, vi kan finde lidt mere fodfæste og stabilitet som hold, og jeg ser Miha som en væsentlig grundsten i den proces. Derfor er vi glade for at have den lukket ned, så han også er her efter sommerferien.