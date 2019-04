Ribe-Esbjerg-fløj kigger mod det franske

Han har spillet for Ribe-Esbjerg HH i hele sin seniorkarriere, men en del tyder på, at 25-årige Pelle Schilling ikke er at finde i det vestjyske, når forberedelserne til en ny sæson indledes på den anden side af sommerferie.

- Jeg vil rigtig gerne prøve at se, om jeg kan finde en klub i Frankrig. Jeg vil gerne tættere på min kæreste, fortæller Pelle Schilling.

Schilling danner par med spanske Lara Gonzalez Ortega, der spillede to sæsoner i Team Esbjerg, men nu tørner hun ud for franske Besancon.

- Lara har skrevet endnu et år med Besancon, så nu jeg må se, hvad der byder sig af muligheder for mit vedkommende. Finder jeg ikke noget i Frankrig, vil jeg ikke have det fjerneste imod endnu en sæson i Ribe-Esbjerg, men nu ser vi, hvor det lander, tilføjer venstrefløjen, der ikke har fået så meget ud af det i denne sæson, hvor han har haft skadesproblemer og også stået i skyggen af Kasper Kvist.

Ribe-Esbjerg, der som bekendt lige akkurat missede en plads i slutspillet, indleder kampene for at blive i ligaen lørdag i påsken med en hjemmekamp i Ribe mod Lemvig-Thyborøn.

- Min indgangsvinkel er, at vi for alt i verden skal slutte rigtig stærkt af. Og det gør vi allerbedst ved at vinde alle fire kampe, siger cheftræner Lars Walther, der dog nok skal forberede sig på, at han ikke kommer til at stille med et hold i stærkeste opstilling mod Lemvig-Thyborøn.

Højrebacken Simen Schønningsen er nemlig blevet skadet i forbindelse med en samling med det norske udviklingslandshold.

- Jeg fik meldingen sent torsdag aften. Han er vrikket rundt, og det er vist ret alvorligt. Ham vil vi nødigt undvære.