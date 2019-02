Ribe-Esbjerg er opsat på ny aftale med målmandshelt

Torsdag aften blev målmand Søren Haagen den helt store helt, da han reddede et straffekast efter tid i kampen mod Skanderborg.

Haagens redning betød, at Ribe-Esbjerg spillede uafgjort 25-25 og sikrede sig et meget værdifuld point i bestræbelserne på at sikre sig en plads i slutspillet.

Og faktisk er den sportslige ledelse i Ribe-Esbjerg HH så tilfreds med 44-årige Søren Haagen, at de meget gerne vil have ham til at fortsætte i klubben i den kommende sæson.

- Vi håber meget på, at det hele falder i hak, men vi har en god dialog omkring det, fortæller sportschef Sune Agerschou.

Søren Haagen er lærer på en privatskole i Svendborg, og han har i øjeblikket fuldt skema. Det betyder, at han langt fra kan deltage i samtlige træninger.

- Jeg satser på, at vi får enderne til at nå sammen inden alt for længe, for Haagen har virkelig gjort det godt. Han har gjort en forskel og været vores bedste målmand.

- Og så er det jo ligegyldigt, om man er 18 eller 44 år.

Og heldigvis for Ribe-Esbjerg HH er Søren Haagen positivt indstillet.

- Jamen, det er da dejligt, at de gerne vil tale med mig, så vi må jo mødes en dag, siger han med et stort grin.

- Nej, jeg nyder virkelig at spille håndbold. Jeg synes, det er rigtig sjovt.