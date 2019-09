Retssagen mod Olesen kan strække sig ind i det nye år

Onsdag formiddag skal Thorbjørn Olesen endnu en gang stå skoleret i en britisk retssal, i en sag der handler om hans opførsel om bord på et fly fra USA til London 29. juli. Ved den første høring i Uxbridge Magistrates' Court nægtede han sig skyldig i alle anklager.

Hvis Olesen fortsat nægter sig skyldig, kan retssagen strække sig helt ind i det nye år, oplyser Isleworth Crown Court i London, hvor høringen onsdag finder sted klokken 10 lokal tid - 11 dansk tid.

Der er tale om en "pretrial hearing", der bedst kan beskrives som en høring forud for selve retssagen, og der er sat en lille halv time af til sagen.

Der kan også udspille sig et andet scenarie. Hvis danskeren erklærer sig skyldig, kan dommen falde samme dag eller et par uger efter.

Da danskeren var i retten 21. august var det i en lavere retsinstans. Danskeren er fortsat tiltalt for "sexual assault on a female", hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke.

Desuden er han tiltalt for "assault by beating", hvilket i engelsk lov dækker over et overfald af mindre grov karakter, samt for at have optrådt beruset.

Eskapaderne skulle ifølge tiltalen være foregået om bord på et fly fra Nashville, USA, til London.

Ved den første høring, som fandt sted i Uxbridge Magistrates Court, var der et stort opbud af journalister og fotografer, og Olesen udtalte sig ikke til pressen.

Olesens advokat, Paul Morris, forklarede dengang i retten, at danskeren havde taget medicin inden flyveturen. Der er taget prøver, som på daværende tidspunkt endnu ikke var færdiganalyseret. Det er uvist, om de er blevet det frem mod onsdagens høring.

Danskeren blev anholdt i lufthavnen Heathrow 29. juli, hvor betjente stod klar til at tage ham med på stationen. Han blev afhørt og senere løsladt.

Ritzau har forgæves forsøgt at kontakte danskerens advokat, Paul Morris, og Olesen.

Thorbjørn Olesen ligger i øjeblikket nummer 69 på verdensranglisten. Han er dermed næstbedste dansker efter Lucas Bjerregaard, som er nummer 53.

Som følge af anklagerne mod danskeren er han i øjeblikket suspenderet fra både European Tour og PGA Touren.