Reserve kæmper sig tilbage i nøglerolle på VM-holdet

Henrik Møllgaard ønsker ikke at optage en plads som en af VM-holdets yderste marginalspillere.

Så vil han hellere overlade pladsen på det danske landshold til yngre kræfter.

Det var en del af den snak, Møllgaard fik taget med landstræner Nikolaj Jacobsen inden håndbold-VM, der går i gang torsdag aften.

- Jeg har sagt, at det ikke giver nogen mening at have en 34-årig forsvarsspiller med, som ikke skal dække op.

- Så synes jeg, at Nikolaj skulle finde en anden. For så mange pladser har vi jo heller ikke at give af. Det var vi enige om, fortæller Møllgaard.

Ved det forestående VM på hjemmebane, som Danmark åbner torsdag aften mod Chile, er Møllgaard tiltænkt en vigtig rolle i forsvaret og i kontrafasen.

Sådan var det ikke ved EM i Kroatien sidste år. Dengang endte Møllgaard med at få en reserverolle og holdt sig mellem kampene i gang med at løbe nogle ture på landevejene.

- Sidste års slutrunde faldt ikke så meget ud til min fordel, men vi var alligevel tæt på, og jeg var enig i taktikken. I langt de fleste kampe spillede vi ganske glimrende i forsvaret.

- Så jeg bakkede op hele vejen. Jeg var bare ked af, at det ikke var mig, der stod der. Det ville jeg jo gerne, forklarer Aalborg-spilleren.

Møllgaard mistede dog aldrig motivationen til trods for sidste års EM-skuffelse.

- Nej, ikke i forhold til lysten til at være på landsholdet. Men som sagt skulle der være en rolle til mig.

- Nikolaj skulle finde ud af, hvad fanden vi skulle gøre, fordi vi havde nogle udfordringer, som jeg rent taktisk blev et offer for, siger han.

René Toft Hansen fik en skade og skulle skånes ved EM, og det betød en ekstra udskiftning, når Danmark skulle i angreb.

Derfor var der dårligt plads til, at Møllgaard også skulle lunte ud, da det ville spolere kontrafasen.

- Der var nogle ting, der gjorde, at det ikke gik min vej. Vi har kigget lidt på, hvad vi skulle gøre, hvis vi kom til at stå i samme situation. Det har heldigvis gjort, at jeg ser ud til at kunne få en større rolle.

- Nikolaj ser mig stadig som en del af dette landshold, og jeg har hele tiden haft lysten til at være her.

- Så der er egentlig ikke så meget, der har ændret sig. Vi fortsætter ufortrødent, og så håber vi, at dette bliver vores slutrunde, siger han.

Møllgaard kræver en sikker sejr over Chile torsdag aften.

- Hvis vi skal tage det i tynde skiver, vil vi gerne have en god start på turneringen. Nu bliver det rart at komme i gang. Vi glæder os til fyldte haller og masser af danske tilskuere.

- Vores indløb i turneringen ser umiddelbart fornuftigt ud. Vi starter jo ikke med et brag lige med det samme.

- Så jeg håber, vi får nogle gode oplevelser og får mange i gang, inden vi skal til at have spidset knivene, siger han.