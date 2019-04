Rennes slår PSG i fransk pokalfinale efter straffesparkdrama

Lørdag fik den franske pokalturnering Coupe de France en ny vinder for første gang i fire år, da Rennes slog PSG efter en straffesparkskonkurrence.

De tilskuere, der havde søgt til Stade de France for at overvære finalen, kunne ikke have fået flere minutters fodbold for pengene.

De fik lov at overvære PSG smide en 2-0 for til sidst at tabe det hele, da Christopher Nkunku sparkede over på det afgørende straffespark efter forlænget spilletid.

Dagen efter at omdiskuterede Neymar fik tre spilledages karantæne af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) var brasilianeren i startopstillingen for sit franske hold for første gang efter tre måneders skadespause.

Verdensstjernen blev skiftet ind for nylig på Parc des Princes, da PSG slog Monaco og sikrede det franske mesterskab.

Neymar gjorde lørdag opmærksom på sig selv med et oplæg og en scoring i den ordinære spilletid.

Dani Alves sørgede for 1-0 efter 13 minutter, da brasilianeren ikke betænkte sig. Neymar tog et hjørnespark, og i stedet for at sende den ind i feltet tæt på mål, sparkede Neymar efter Alves.

Han stod uden for feltet og helflugtede så kuglen i nettet til 1-0.

Neymar ville ikke stå tilbage for den scoring, og efter 22 minutter slog stjernen til, da han blev sendt afsted af Angel Di Maria og løftede bolden over Rennes-keeper Tomas Koubek i opvisningsstil.

Så lykkedes det Presnel Kimpembe at skabe spænding, da PSG-spilleren fem minutter før pausen uheldigt fik drejet bolden i eget net efter et indlæg fra Rennes.

Dermed var PSG foran 2-1 inden anden halvleg, men efter 66 minutter var der hjørnespark til Rennes, og det udnyttede Edson Mexer til at pande bolden i mål med hovedet og udligne til 2-2.

Da den ordinære kampe endte uafgjort måtte holdene ud i forlænget spilletid.

Her sendte Kylian Mbappé bolden på træværket efter oplæg fra Neymar i det 99. minut. Men der blev ikke scoret i første halvleg af den forlængede spilletid.

Sent i overtidens anden halvleg kom Kylian Mbappé igen i fokus, da han fik en udvisning for et tråd ned på Rennes-backen Damien Da Silvas læg.

Dermed var Mbappé ikke på banen, da kampen gik i straffespark.

Begge hold lagde ud med fem forholdsvis sikre scoringer. Herefter trådte Ismaïla Sarr frem til pletten og bragte Rennes på 6-5 i straffesparkskonkurrencen.

Den indskiftede 21-årige Christopher Nkunku fik ansvaret for at udligne den føring. I stedet hamrede han bolden et par meter over mål, og jublen kunne bryde løs i Rennes-lejren.