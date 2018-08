Kajakstjernen René Holten Poulsen skal i denne uge forsøge at vende nedtur til optur ved VM i portugisiske Montemor-o-Velho.

EM i begyndelsen af juni var en stor skuffelse for danskeren, der ellers har været vant til at vinde medaljer på stribe. I Beograd missede han både finalen i 500 meter enerkajak og 1000 meter enerkajak.

Resultaterne kom i forlængelse af et 2017 uden sejre og en skuffelse ved OL i Rio i august 2016.

I jagten på en tilbagevenden til den absolutte top jagter René Holten Poulsen den gode fornemmelse ved denne uges VM. Det er vigtigere end at få en medalje med hjem fra Portugal. Det siger han til DR.

- Tag ikke fejl, selvfølgelig vil jeg have medaljer, men min umiddelbare målsætning er at ro et VM på mine egne præmisser, at gøre det på den måde, jeg tidligere har gjort det på, at finde mig selv igen.

- Selvfølgelig vil jeg have medaljer, men hvis jeg ror dette VM og føler, jeg har fundet mig selv som roer, og som jeg kunne ro engang, så gør det måske ikke meget med medaljer, siger han til DR.

Kajakstjernen fortæller også, at han har droppet at ro 500 meter enerkajak, selv om han blandt andet har to VM-guldmedaljer og to EM-guldmedaljer på distancen. Det skyldes, at distancen ikke er på OL-programmet.

I stedet satser han sideløbende med 1000 meter enerkajak også på 1000 meter toerkajak. Begge discipliner er på det olympiske program, og tilbage i 2008 vandt René Holten Poulsen OL-sølv i toerkajakken sammen med Kim Wraae Knudsen.

Sportschefen i Dansk Kano og Kajak Forbund, Lars Robl, mener, at René Holten Poulsen ser stærk ud før VM-starten torsdag.

- Efter EM blev vi enige med René om, at der skulle ske noget andet. René har formået at kigge indad, være selvkritisk, og i perioden frem mod VM er han virkelig steppet op. Fysikken sidder lige i skabet, siger sportschefen ifølge forbundets Facebook-side.