Ren optur: Danske speedwaykørere stikker for alvor snuden frem

Det virker som om, at der omsider igen er gang i noget stort i dansk speedway.

Leon Madsen og Niels-Kristian Iversen er kommet rigtig fint i gang i den nye grandprix-sæson. Duoen er i år alene om at forsvare de danske farver i kampen om det individuelle verdensmesterskab.

Men det trækker unægtelig op til, at det kan blive endnu mere dansk i grandprix-serien i 2020. Foreløbig har tre danske kørere - Anders Thomsen, Niels-Kristian Iversen og Mikkel Michelsen - nemlig kvalificeret sig til den altafgørende GP Challenge i Gorican i Kroatien lørdag den 24. august, hvorfra de tre bedste kørere booker billet til næste års grandprix-serie.

Thomsen vandt sit kvalløb i ungarske Zarnovica med 14 point, Iversen blev toer med 13 point i Glasgow i Skotland, mens Michelsen høstede 12 point og blev treer i franske Lamothe-Landerron.

Og mandag har yderligere to danskere så muligheden for at kvalificere sig til GP Challenge. Det er meget formstærke Kenneth Bjerre, der for halvanden uge siden blev suveræn dansk mester med maksimumpoint, og Mikkel Bech, der begge springer på speedwaycyklen i Abendsberg i Tyskland.

Kigger man på startlisten til løbet i Abendsberg, bør navnlig Bjerre og måske også Bech have gode muligheder for at blande sig i topstriden.

Til gengæld er Hans Andersen, der i øjeblikket er hæmmet af en skulderskade, ude af grandprix-kvalifikationen i denne omgang. Han kørte med i Glasgow, men erfarne Andersen måtte trække sig efter sit andet heat.