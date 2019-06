Region Varde trænger til sejr: - Jeg har seks drenge, der er ekstremt sultne

Matchdag: Der er tre vigtige point på højkant, når Holsted Tigers på udebane møder Slangerup. De to hold indtager i øjeblikket henholdsvis første- og andenpladsen i speedwayligaen, så der er lagt op til en rigtig topmatch.

Sidst de to hold mødtes var i Holsted, hvor det endte med en sejr til hjemmeholdet på syv point.

Og Holsted har da også haft en forrygende sæson indtil videre med kun et nederlag i de første syv matcher.

- Inden vi kørte til Region Varde i sidste uge, havde jeg sagt til mig selv, at hvis vi kan komme ud af de her to svære udematcher med én sejr, så kan vi godt være glade. Nu har vi fået den ene, så vil mere jo have mere. Men skulle det glippe, så er det bonuspointet, der er vigtigt, siger Lars Munkedal, holdleder for Holsted.

I øjeblikket er der tre point mellem de to hold, hvor Slangerup er en match efter. Med en sejr, der dermed også vil give bonuspointet, vil Holsted altså skabe et hul på seks point ned til andenpladsen og lægge sig lunt i svinget til en finaleplads.

- Det er motiverende for vores kørere, at det går så godt, som det gør, og at vi kan lægge yderligere afstand til Slangerup på andenpladsen. Men det er det jo også modsat for Slangerup, for de skal vinde for at kunne holde trit med os. Det er to hold, der står i en pudsig situation. Vi kan tage et stort skridt mod finalen, og Slangerup modsat. Jeg tror, at det bliver spændende, siger han.

Munkedal er selv tidligere kører og holdleder for Slangerup, og derfor bliver det en ekstra sjov oplevelse for ham.

- Hvis det havde været en fodboldopgør mellem Brøndby og FCK, så skulle jeg nok have holdt mig væk. Sådan er det heldigvis ikke i speedway. Nu er jeg Holsted-mand, så vi håber, at vi kommer ud med de tre point, så vi kommer endnu tættere på finalen, siger han.