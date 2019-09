Regelbrud koster Clara Tauson point fra turneringssejr

Det endte med en titel for Clara Tauson i Israel, men grundet et regelbrud giver det ikke bonus på ranglisten.

Clara Tauson stod til at tage et stort spring på verdensranglisten i tennis, efter at hun lørdag vandt en ITF-turnering i Israel.

Men den 16-årige dansker går glip af de 80 point, hun troede, hun havde optjent på det næsthøjeste niveau i tennissporten.

Det skyldes et regelbrud, da hun havde tilmeldt sig en WTA-turnering i Kina, hvor hun ikke stillede op på grund af sygdom.

Det fortæller Mikkel Nissen, der er rådgiver for Tauson-familien, til TV2 Sport.

- Clara var syg og meldte derfor fra i Kina til kvalifikationen. Hun blev i mellemtiden rask og valgte derfor at spille i Israel tre dage efter, da det var meget vigtigt for hende at spille turnering igen uanset, siger Mikkel Nissen.

I stedet for et markant avancement på cirka 80 placeringer, så faldt Tauson ned som nummer 311 på verdensranglisten. Det er et fald på fem placeringer.

Der kæmpes dog for at få WTA til at ændre på situationen.

- For at få point må man under normale omstændigheder ikke melde fra så sent for at spille en anden turnering samme uge, men hun var syg, og det nødvendiggjorde aflysningen i Kina.

- Vi taler selvfølgelig i øjeblikket med WTA og håber, hun kan få godtgjort pointene, da vi ikke havde andet valg i situationen, siger Mikkel Nissen til TV2 Sport.

Tauson har ifølge TV2 Sport modtaget et wildcard, så hun kan stille op i kvalifikationen til WTA-turneringen i kinesiske Wuhan i denne måned.