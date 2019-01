Real Madrid vipper United ned fra fodboldens pengetrone

Manchester United må se sig passeret af både Real Madrid og Barcelona på den årlige liste over europæiske fodboldklubber med den største omsætning i sæsonen 2017/18.

Top ti domineres af den engelske Premier League, som primært i kraft af meget større tv-indtægter end andre ligaer har seks hold med.

Champions League-vinderne fra Real Madrid er ny nummer ét med samlede indtægter på 750,9 millioner euro.

Det er første gang, at en klub har en omsætning højere end trekvart milliard euro på listen, som revisionsfirmaet Deloitte står bag.

Rangeringen er baseret på klubbernes indtægter fra kommercielle aftaler, tv-rettigheder og kampdage.

FC Barcelona er nummer to med 690,4 millioner euro, mens Manchester United, der har toppet listen de to foregående år, er på tredjepladsen med 666 millioner euro.

Dan Jones, der har ansvaret for Deloittes "Football Money League", konstaterer, at opturen for europæisk fodbold økonomisk fortsætter.

- Vi har set Real Madrid slå rekorder ved at blive den første klub til at bryde milepælen på trekvart milliard euro og den første til for 12. gang at toppe Money League, siger han.

Manchester United har ligget øverst ti gange, men klubben har i flere sæsoner haft svært ved at klare sig i Champions League, som udløser store indtægter, jo længere frem i turneringen en klub kommer.

I sæsonen 2017/18 blev United slået ud inden kvartfinalerne.

Liverpool nåede derimod frem til finalen i den fineste europæiske klubturnering, og det var med til at hæve klubbens omsætning med næsten 110 millioner euro.

De øvrige klubber i top ti er Bayern München, Manchester City, Paris Saint-Germain, Chelsea, Arsenal og Tottenham.

Juventus glider ned på en 11.-plads. Det er første gang, i de 22 år Deloitte har lavet listen, at Italien ikke har en klub blandt de ti første.

Længere ned i tabellen optræder yderligere tre Premier League-klubber - Everton, West Ham og Newcastle.

Sammenlagt havde de 20 klubber på listen indtægter på 8,3 milliarder euro (62 milliarder kroner). Det er en stigning på seks procent og ny rekord.