Real Madrid-træner: Vi begynder snart at score igen

Den spanske storklub Real Madrid har ikke scoret et eneste mål i de seneste tre kampe.

Tirsdag aften indkasserede holdet et sjældent nederlag, da spanierne blev slået med 0-1 af CSKA Moskva i Champions League.

Real-træner Julen Lopetegui kunne se russerne afværge samtlige spanske forsøg efter et tidlig russisk føringsmål efter et minut.

Madrilenerne havde mere end 20 forsøg mod mål, mens CSKA blot havde fem.

- Vi skal fortsætte med at skabe chancer. Dette hold begynder snart at score igen. Sådan her er fodbold bare en gang imellem, siger Julen Lopetegui til uefa.com.

- Vi gik efter sejren, men kunne ikke, og det slag må vi bare tage imod.

Forud for 0-1-nederlaget i Moskva har Real Madrid ikke scoret i to spanske ligakampe mod Atlético Madrid og Sevilla.

Real-træneren finder også trøst i, at hans hold for blot to uger siden hjemme i Madrid åbnede gruppespillet i Champions League med en sejr på 3-0 over italienske AS Roma.

- For bare et par uger siden gjorde vi det fremragende mod Roma, siger Lopetegui.

På forhånd havde træneren valgt at spare anfører Sergio Ramos for rejsen til Rusland. Midtbaneprofilen Luka Modric startede opgøret på bænken for gæsterne, der i forvejen var uden en skadet trio bestående af Gareth Bale, Isco og Marcelo.

Fraværet af de mange profiler kan være en af årsagerne til, at Real Madrid ikke fik scoret i Rusland.

Forsvarsspilleren Nacho hæfter sig dog ved, at spanierne kom til mange afslutninger imod CSKA.

- Det er et problem, hvis man ikke skaber mange chancer, men vi kom til mange muligheder.

- Vi er ikke vant til stimer af kampe uden mål. Det eneste vi kan gøre er at arbejde videre, siger Nacho til uefa.com.

Ud over nederlaget blev Real Madrid ramt af ny skade, da højrebacken Daniel Carvajal kort før pausen måtte lade sig erstatte med Alvaro Odriozola, der dermed fik sin debut i Champions League.

I gruppens anden kamp vandt AS Roma med 5-0 hjemme over tjekkiske Plzen.

CSKA Moskva topper gruppe G med fire point foran Real Madrid og AS Roma med tre point. Plzen har et enkelt.