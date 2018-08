Real Madrid-træner: Atléticos eksperter straffede os

Julen Lopetegui ærgrer sig over for mange fejl fra Real Madrid i Super Cup-kampen mod Atlético Madrid.

Julen Lopetegui fik onsdag aften en skidt begyndelse som cheftræner for fodboldklubben Real Madrid.

Den tidligere spanske landstræner så sit hold tabe 2-4 efter forlænget spilletid til Atlético Madrid.

Det skete i Tallinn i kampen om den europæiske Super Cup mellem vinderen af Champions League og Europa League i sidste sæson.

- I finaler taber det hold, der laver de fleste fejl, oftest, og Atlético er eksperter i at udnytte det.

- Da vi var bedst, udlignede de til 2-2. Vi skal samle os selv op og fortsætte, siger Julen Lopetegui til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hjemmeside.

Atlético Madrids Europa League-vindere kom foran 1-0 i kampens første minut.

Real Madrid fik med to scoringer af først Karim Benzema og siden Sergio Ramos vendt kampen, som senere endte i forlænget spilletid.

Julen Lopetegui, der har en fortid som målmand for blandt andre Real Madrid og FC Barcelona, er ikke så glad for, at hans hold lukkede så mange mål ind.

- Vi er kede af det, og det negative er, at vi indkasserede fire mål. Det er ikke normalt, og vi skal helt sikkert forbedre os.

- I første halvleg af den forlængede spilletid gjorde holdet det godt, men Atléticos tredje mål gjorde ondt på os.

- Vi forsøgte desperat at få udlignet, men det skete ikke, og så scorede de for fjerde gang, siger Real Madrid-træneren.