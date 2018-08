Real Madrid skyder sæsonen i gang med sikker sejr

Dani Carvajal og Gareth Bale stod for målene, da Real Madrid sikrede sig en 2-0-sejr i sæsonens første kamp.

Real Madrid fik en planmæssig start på sæsonen i den bedste spanske liga, da holdet søndag aften tog imod Getafe.

Hjemmeholdet sikrede sig således en 2-0-sejr i sin første kamp i den nye sæson. Dani Carvajal og Gareth Bale stod for scoringerne.

Værternes første scoring kom efter 20 minutters spil.

Gareth Bale, der sammen med Marco Asensio og Karim Benzema udgjorde Real Madrids fronttrio, sendte et indlæg ind i Getafe-feltet. Her fik gæsternes målmand David Soria en hånd på bolden, men han formåede ikke at få den bokset særlig langt væk.

I stedet røg bolden ud til Dani Carvajal, der køligt satte panden på bolden og løftede den over Soria og ind i det lange hjørne.

Real Madrid havde fået en lidt skuffende optakt til den nye sæson, da holdet onsdag tabte til Atlético Madrid i den europæiske Super Cup.

I løbet af sommeren har hovedstadsklubben blandt andre sagt farvel til Cristiano Ronaldo, der er skiftet til Juventus. Men den første ligakamp uden den portugisiske superstjerne gik altså planmæssigt.

I anden halvleg var det Gareth Bale, der efter fornemt forarbejde af Marco Asensio kunne gøre det til 2-0.

Med cirka 20 minutter tilbage af opgøret blev VM-sølvvinderen Luka Modric skiftet ind for hjemmeholdet. Spanske Dani Ceballos havde indtil da udgjort Real Madrids midtbane sammen med Toni Kroos og Isco.

Mod slutningen af kampen havde Real Madrid flere gode muligheder for at øge føringen. Getafes i alt syv gule kort vidnede samtidig om en støt stigende frustration hos gæsterne.

Det blev dog ved 2-0 og tre sikre point til værterne.

Tidligere søndag åbnede Sevilla sæsonen med en overbevisende 4-1-sejr på udebane over Rayo Vallecano.

Simon Kjær spillede hele kampen, men det var André Silva, der gjorde opmærksom på sig selv. Lejesvenden fra italienske Milan leverede således et hattrick, da han scorede til 2-0, 3-0 og 4-0, inden hjemmeholdet reducerede på et straffespark fem minutter før tid.