Real Madrid-præsident skyder amerikansk La Liga-kamp ned

Idéen om at spille en spansk ligakamp i USA bliver ikke støttet af storklubben Real Madrid.

Det understreger klubbens præsident, Florentino Pérez.

Han kan ikke se, at det skulle gavne hverken klubber eller fans.

- Vi tager ikke til USA. Jeg ved ikke, i hvis interesse det skulle være at spille der, men det er ikke i hverken klubbernes eller tilhængernes, så vi afviser det fuldstændig, siger Florentino Pérez ifølge Reuters.

Udmeldingen kommer, efter at Det Spanske Fodboldforbund fredag afviste at ville godkende et forslag fra Primera Division - den bedste spanske fodboldrække - om at afvikle en kamp mellem Barcelona og Girona i den amerikanske by Miami 26. januar.

Det fik dog ikke præsidenten for Primera Division, Javier Tebas, til at opgive håbet om en kamp på den anden side af Atlanterhavet.

- Den (kampen i Miami, red.) er uden tvivl stadig i live, sagde han fredag ifølge Reuters.

Den spanske liga indgik i august en aftale med det multinationale medieselskab Relevant, som blandt andet indeholder en ambition om at spille en spansk ligakamp om året i Nordamerika i de kommende 15 år.

Planerne har affødt en del kritik blandt de spanske spillere og deres fagforening.

Bliver kampen mellem Barcelona og Girona en realitet i USA, så vil det være første gang, at en spansk ligakamp spilles i udlandet. La Liga ønsker at spille kampen i USA for at styrke ligaens popularitet globalt.