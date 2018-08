Real Madrid efter Ronaldo-farvel: I år spiller vi som et hold

Real Madrid tog søndag aften sæsonens anden sejr ud af to mulige. Spillerne hylder et velfungerende kollektiv.

Den spanske storklub Real Madrid ser indtil videre ikke ud til at savne superstjernen Cristiano Ronaldo alt for meget.

I hvert fald har madrilenerne fået en planmæssig start på den nye sæson i den bedste spanske række. To sejre er det blevet til i sæsonens to første kampe. Senest søndag aften, hvor holdet ude slog Girona med 4-1.

Real Madrids brasilianske midtbanespiller Casemiro hylder kollektivet i truppen efter den fine start på sæsonen.

- Jeg tror, at nøglen i år er, at vi spiller som et hold.

- Hvis vi er bevidste om det og har mentaliteten til at spille som et hold, så har vi også spillerne til at have en god sæson i ligaen. I dag viste vi, at vi er et rigtig godt hold, siger Casemiro efter søndagens sejr.

Cristiano Ronaldo er skiftet til Juventus efter ni sæsoner i Madrid.

Real Madrid indledte sæsonen en smule skuffende med et nederlag til naborivalerne Atlético Madrid i den europæiske Super Cup.

Men siden da har det altså set fint ud for hovedstadsklubben.

Den walisiske stjerne Gareth Bale er blandt de spillere, der har taget ansvar efter afskeden med Ronaldo.

- Jeg er her bare for at hjælpe holdet. Vi er et hold. Vi er en enhed, og vi har brug for at vinde alle de kamp, vi kan, siger Bale, der søndag scorede for sjette ligakamp i træk.

33-årige Cristiano Ronaldo nåede at score utrolige 450 mål i 438 kampe for Real Madrid. Her blev det blandt andet til fire Champions League-titler og to spanske mesterskaber.

Ronaldo er i sommerpausen skiftet til Juventus, der har vundet det italienske mesterskab de seneste syv sæsoner.

Han har indtil videre været i aktion i to ligakampe, men har stadig sit første ligamål til gode.