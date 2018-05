Reaktioner: Skuffelse og tomhed i Team Esbjerg-lejren efter nederlag

HÅNDBOLD: Tomhed og stor skuffelse.

Team Esbjergs håndboldkvinder var helt nede i kælderen efter lørdagens nederlag i den afgørende bronzekamp mod Viborg HK, der vandt den nervepirrende kamp med 36-34 efter 2 x 5 minutters forlænget spilletid.

- Vi ville så gerne have haft den medalje. Det er det, vi har kæmpet så hårdt for i de seneste uger. Så det er klart, at vi er ekstremt skuffede, fortalte Anne Brinch-Nielsen, der er en af de mange spillere som lørdag spillede afskedskamp.

- Jeg satser da på, at det er et på gensyn. Jeg vil gerne tilbage en dag. Man får bare ikke en bedre hjemmebane at spille på. Vores publikum er fantastisk.

- Vi gav alt, hvad vi havde. Desværre var det lige akkurat ikke nok.

Cheftræner Jesper Jensen var også skuffet. Han mente, at de første minutter af anden halvleg blev afgørende.

- Viborg henter lynhurtigt vores forspring på fem mål, og det gør, at vi bliver lidt usikre og for problemer.

- Men jeg har rost pigerne. De har kæmpet helt fantastisk de seneste måneder. De er bare rykket tættere og tættere sammen, så det er klart, at havde håbet på, at vi kunne lukke sæsonen med en medalje. Det kom så desværre ikke til at ske, sagde Jesper Jensen.