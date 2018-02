Rasmus Stjerne: Frustrerende at tabe på sidste sten

For anden gang i løbet af mandagen indkasserede Danmark et nederlag ved vinter-OL på den sidste sten fra modstanderen.

Først tabte de danske curlingkvinder 6-7 til USA, og lidt senere måtte de mandlige kolleger se Storbritannien vinde med samme cifre.

Rasmus Stjerne, skipper for Danmark, forsøgte at afværge nederlaget med sin sidste sten i tiende ende, men han magtede kun at sende en ud af to britiske sten ud af huset.

Derefter kunne briterne i ro og mag placere en sten mere i huset og snuppe to point og dermed sejren.

- Det var en utrolig lige kamp. For en gangs skyld var det ikke os, der kom megameget bagud. Det var en tæt kamp, som blev afgjort på sidste sten.

- Det var utroligt frustrerende, at min sidste ikke var der. Vi må også erkende, at det var en svær sten. Vi havde chancerne tidligere i kampen, og vi var måske ikke helt, hvor vi gerne vil være, siger Rasmus Stjerne.

I syvende ende havde Danmark en god mulighed for at snuppe en måske afgørende føring på to point, men det lykkedes ikke.

- Vi havde chancen for to point i syvende ende, og der fik vi ikke noget ud af det. Det var ærgerligt, for vi skulle bare have brugt et eller to point mere, siger Rasmus Stjerne.

Skipperen føler, at det danske hold har spillet en lille smule under, hvad det er i stand til.

- Vi har forberedt os efter alle kunstens regler og gjort alt, der stod i vores magt for at være klar.

- Vi spillede langt hen ad vejen godt, men vi har også manglet de sidste marginaler. Det er bare megaskuffende, siger han.

I de to sidste kampe ved vinter-OL skal Danmark møde Japan og Canada.

- De bliver hamrende vigtige for os selv. Vi har spillet syv kampe, hvor vi aldrig har givet op. Heller ikke selv om vi var bagud. Vi skal kunne gå herfra med oprejst pande, siger Rasmus Stjerne.